В МГИМО сообщили о минировании
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. В университете МГИМО в среду сообщили о минировании здания. Об этом сообщает очевидец события.
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. В университете МГИМО в среду сообщили о минировании здания. Об этом сообщает очевидец события.
«В кабинет во время занятия вошел сотрудник охраны и сказал, что здание заминировано и попросил выйти через конференц-зал», — сказал очевидец.
Сотни студентов стоят на улице, никакой информации не предоставляется.
Эвакуация студентов также проведена в Российском экономическом университете имени Плеханова, сообщил источник в экстренных службах. Кроме того, люди эвакуированы из медицинского университета имени Сеченова.