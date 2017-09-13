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17:50 (мск), источник: ТАСС

В МГИМО сообщили о минировании

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. В университете МГИМО в среду сообщили о минировании здания. Об этом сообщает очевидец события.

«В кабинет во время занятия вошел сотрудник охраны и сказал, что здание заминировано и попросил выйти через конференц-зал», — сказал очевидец.

Сотни студентов стоят на улице, никакой информации не предоставляется.

Эвакуация студентов также проведена в Российском экономическом университете имени Плеханова, сообщил источник в экстренных службах. Кроме того, люди эвакуированы из медицинского университета имени Сеченова.

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