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19:18 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске мужчина нападал в подъездах на женщин и пытался их раздеть

«Неустановленный мужчина нападал на женщин между этажами в жилых домах, пытался раздеть. При этом он никаких угроз и требований в адрес жертв не высказывал», — проинформировали в ГУВД.

Источник: БЕЛТА

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские правоохранители по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух женщин разыскивают неизвестного мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

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«Неустановленный мужчина нападал на женщин между этажами в жилых домах, пытался раздеть. При этом он никаких угроз и требований в адрес жертв не высказывал. Его действия были непродолжительными, так как потерпевшие смогли оказать злоумышленнику активное сопротивление, после чего он убегал в неизвестном направлении», — проинформировали в ГУВД.

На вид мужчине 30 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы короткие темные. Был одет в синюю куртку, синие спортивные штаны, черную майку с рисунком белого цвета на груди.

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