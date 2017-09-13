В Минске мужчина нападал в подъездах на женщин и пытался их раздеть

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские правоохранители по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух женщин разыскивают неизвестного мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«Неустановленный мужчина нападал на женщин между этажами в жилых домах, пытался раздеть. При этом он никаких угроз и требований в адрес жертв не высказывал. Его действия были непродолжительными, так как потерпевшие смогли оказать злоумышленнику активное сопротивление, после чего он убегал в неизвестном направлении», — проинформировали в ГУВД.