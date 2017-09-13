Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военная техника Украины двинулась к границам Крыма (видео)
17 советов от самых старых людей планеты
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Что будет с рублем к зиме
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: Лолита Милявская удивила Сеть снимком в микрошортах
"Маразм": Аксёнов о заявлении ЕС о выборах в Крыму
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
"Забыла купальник": звезда "Дома-2" снялась у бассейна - СМИ
СМИ Франции заявили, что США не сверхдержава – СМИ
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
8Салют водородной бомбе
18:55 (мск), источник: Tengrinews

Москву «заминировали»: эвакуированы более 20 тысяч человек

В полицию Москвы за сутки поступило более 30 звонков о заложенных в разных зданиях взрывных устройствах, эвакуированы более 20 тысяч человек, сообщает «Вести.Ru».

Источник: Tengrinews

После анонимных звонков с угрозами столичные службы проверяют 30 объектов.

Речь, в частности, идет о Киевском, Ярославском и Казанском вокзалах, торговом центре «Метрополис» на Ленинградское шоссе, ГУМе и Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, радиорынке в Митино. «Заминировали» и знаменитый ГУМ на Красной площади. При этом в целом обстановка на Красной площади спокойная. Полиция ведет активный поиск звонивших.

Отметим, что за последние три дня Россию захлестнула волна звонков с сообщениями о заложенных бомбах. Только за 12 сентября такие сообщения были зафиксированы в 22 городах. В общей сложности были эвакуированы более 45 тысяч человек из 205 объектов. При этом информация о заложенных устройствах ни разу не подтвердилась.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Москву &quot;заминировали&quot;: эвакуированы более 20 тысяч человек
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
Схема финансирования «Северного потока» будет пересмотрена
Белых сравнил себя с Юрием Деточкиным
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
Цена нефти Brent превысила $55 за баррель
Самый высокооплачиваемый футболист мира отстранен от игр за вес
В Испании завели 700 дел на мэров каталонских городов
Спорт
Третьяк посоветовал Овечкину смириться с неучастием в Олимпиаде НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Московскую реновацию могут отдать туркам
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь