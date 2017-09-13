Москву «заминировали»: эвакуированы более 20 тысяч человек

Речь, в частности, идет о Киевском, Ярославском и Казанском вокзалах, торговом центре «Метрополис» на Ленинградское шоссе, ГУМе и Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, радиорынке в Митино. «Заминировали» и знаменитый ГУМ на Красной площади. При этом в целом обстановка на Красной площади спокойная. Полиция ведет активный поиск звонивших.

Отметим, что за последние три дня Россию захлестнула волна звонков с сообщениями о заложенных бомбах. Только за 12 сентября такие сообщения были зафиксированы в 22 городах. В общей сложности были эвакуированы более 45 тысяч человек из 205 объектов. При этом информация о заложенных устройствах ни разу не подтвердилась.