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22:18 (мск), источник: Интерфакс

В школе штата Вашингтон в США произошла стрельба

Несколько человек ранены, предполагаемый стрелок задержан.

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — В одной из старших школ американского города Спокан в штате Вашингтон была открыта стрельба. Об этом сообщает в среду агентство Associated Press.

Район оцеплен полицией.

По информации ряда СМИ, несколько человек получили огнестрельные ранения.

Канал KXLY-TV сообщает, что один человек погиб и четверо пострадали. Другой канал KHQ сообщает, что госпитализированы шесть человек.

Полиция взяла под стражу подозреваемого.

К зданию школы подъехали машины скорой помощи, возле нее приземлился вертолет.

Все школы, находящиеся в южной части города, закрыли. Шериф полиции Спокана призвал жителей города избегать посещения этого района города.

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