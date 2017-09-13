В школе штата Вашингтон в США произошла стрельба
Несколько человек ранены, предполагаемый стрелок задержан.
Несколько человек ранены, предполагаемый стрелок задержан.
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — В одной из старших школ американского города Спокан в штате Вашингтон была открыта стрельба. Об этом сообщает в среду агентство Associated Press.
Район оцеплен полицией.
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К зданию школы подъехали машины скорой помощи, возле нее приземлился вертолет.
Все школы, находящиеся в южной части города, закрыли. Шериф полиции Спокана призвал жителей города избегать посещения этого района города.