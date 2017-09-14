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09:13 (мск), источник: Новости Воронежа

Очень разозлившийся воронежец кувалдой разбил за раз 11 стеклопакетов

За это ближайшие пару лет ему светит перспектива провести в тюрьме.

Источник: Новости Воронежа

В Новохоперском районе полицейские задержали 44-летнего безработного жителя села Васильевка Грибановского района. По версии следствия, он в апреле разбил у местной жительницы 11 стеклопакетов.

Ущерб 50-летней жительнице села Алферовка составил 11,5 тысячи рублей. В сентябре стражи порядка выяснили, что к этому преступлению причастен местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания.

«По словам мужчины, в Алферовку он приехал на работу. С 50-летней местной жительницей у него установились хорошие отношения», — рассказали в МВД.

Однако 21 апреля он постучал в дом женщины. Но ему никто не открыл. Он решил, что хозяйка находится в доме и просто не хочет его пускать.

«Очень разозлился, и кувалдой, которая лежала во дворе, разбил одиннадцать стеклопакетов, — отметили в полиции. — После своего поступка уехал в Грибановский район».

По факт умышленного уничтожения чужого имущества завели дело. Воронежцу грозит два года тюрьмы.

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