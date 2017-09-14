Губернатор Приморья обратился с просьбой к МЧС

По информации ТАСС, в телеграмме, которую Миклушевский направил в МЧС, он поблагодарил спасателей за помощь и попросил снять режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с завершением аварийно-восстановительных работ:"Выражаю Вам признательность за принятые решения по привлечению дополнительных сил и средств на территориях муниципальных образований Приморского края, пострадавших от прохождения опасного метеорологического явления — очень сильных дождей в августе 2017 года.