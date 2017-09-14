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03:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Губернатор Приморья обратился с просьбой к МЧС

Глава Приморского края Владимир Миклушевский поблагодарил спасателей МЧС за помощь в ликвидации последствий циклона и обратился к ним с просьбой, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

По информации ТАСС, в телеграмме, которую Миклушевский направил в МЧС, он поблагодарил спасателей за помощь и попросил снять режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с завершением аварийно-восстановительных работ:"Выражаю Вам признательность за принятые решения по привлечению дополнительных сил и средств на территориях муниципальных образований Приморского края, пострадавших от прохождения опасного метеорологического явления — очень сильных дождей в августе 2017 года.

Он отметил высокий профессионализм, качество и оперативность спасателей, помогавших жителям края.

Напомним, циклон прошелся по Приморскому краю 7 августа. При этом довольно сильно пострадали шесть районов: Уссурийский, Хасанский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский и Пограничный. В 35 населенных пунктах затопило свыше 2,5 тысяч частных и многоквартирных домов и 17 социально-значимых объектов.

Таисия Масина.

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