Губернатор Приморья обратился с просьбой к МЧС
Глава Приморского края Владимир Миклушевский поблагодарил спасателей МЧС за помощь в ликвидации последствий циклона и обратился к ним с просьбой, сообщает ИА «Deita. ru».
Глава Приморского края Владимир Миклушевский поблагодарил спасателей МЧС за помощь в ликвидации последствий циклона и обратился к ним с просьбой, сообщает ИА «Deita. ru».
По информации ТАСС, в телеграмме, которую Миклушевский направил в МЧС, он поблагодарил спасателей за помощь и попросил снять режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с завершением
Он отметил высокий профессионализм, качество и оперативность спасателей, помогавших жителям края.
Напомним, циклон прошелся по Приморскому краю 7 августа. При этом довольно сильно пострадали шесть районов: Уссурийский, Хасанский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский и Пограничный. В 35 населенных пунктах затопило свыше 2,5 тысяч частных и многоквартирных домов и 17
Таисия Масина.