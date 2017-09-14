Такси перевернулось в центре Владивостока
Опасный кульбит автомобиль совершил у остановки общественного транспорта «Изумруд».
Опасный кульбит автомобиль совершил у остановки общественного транспорта «Изумруд».
Владивосток, 14 сентября, PrimaMedia.
ДТП с опрокидыванием автомобиля такси произошло рядом с остановкой общественного транспорта «Изумруд» на Океанском проспекте во Владивостоке. Информации о пострадавших и обстоятельствах аварии пока нет, проводится проверка, сообщает корр. ИА PrimaMedia.
Автомобиль получил механические повреждения. Перевертыш от ТЦ «Изумруд» эвакуировали около 7.50.