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03:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Такси перевернулось в центре Владивостока

Опасный кульбит автомобиль совершил у остановки общественного транспорта «Изумруд».

Владивосток, 14 сентября, PrimaMedia.

ДТП с опрокидыванием автомобиля такси произошло рядом с остановкой общественного транспорта «Изумруд» на Океанском проспекте во Владивостоке. Информации о пострадавших и обстоятельствах аварии пока нет, проводится проверка, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Автомобиль получил механические повреждения. Перевертыш от ТЦ «Изумруд» эвакуировали около 7.50.

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