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03:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Вымогатели из приморской полиции будут осуждены

Прокурором Приморского края утверждено обвинительное заключение по сотрудникам силовых структур. Они подозреваются во взятке, сообщает ИА «Deita. ru».

По версии следствия, преступление совершено в марте 2017 года, когда фигуранты занимали должности старших оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Уссурийску. В ходе встречи с генеральным директором местной строительной компании они сообщили ему о проведении процессуальной проверки по факту обнаружения на территории его предприятия партии незаконно заготовленной древесины.

При этом сотрудники органов внутренних дел предложили передать им взятку в виде денег за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.

Предприниматель передал оперуполномоченным денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей. Преступление выявлено и пресечено сотрудниками регионального управления ФСБ России по Приморскому краю, сообщает Прокуратура Приморья.

Михаил Грач.

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