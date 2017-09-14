Вымогатели из приморской полиции будут осуждены

По версии следствия, преступление совершено в марте 2017 года, когда фигуранты занимали должности старших оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Уссурийску. В ходе встречи с генеральным директором местной строительной компании они сообщили ему о проведении процессуальной проверки по факту обнаружения на территории его предприятия партии незаконно заготовленной древесины.