Вымогатели из приморской полиции будут осуждены
Прокурором Приморского края утверждено обвинительное заключение по сотрудникам силовых структур. Они подозреваются во взятке, сообщает ИА «Deita. ru».
Прокурором Приморского края утверждено обвинительное заключение по сотрудникам силовых структур. Они подозреваются во взятке, сообщает ИА «Deita. ru».
По версии следствия, преступление совершено в марте 2017 года, когда фигуранты занимали должности старших оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Уссурийску. В ходе встречи с генеральным директором местной строительной компании они сообщили ему о проведении процессуальной проверки по факту обнаружения на территории его предприятия партии незаконно заготовленной древесины.
При этом сотрудники органов внутренних дел предложили передать им взятку в виде денег за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.
Предприниматель передал оперуполномоченным денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей. Преступление выявлено и пресечено сотрудниками регионального управления ФСБ России по Приморскому краю, сообщает Прокуратура Приморья.
Михаил Грач.