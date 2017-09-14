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03:34 (мск), источник: Восток Медиа

Суд в Хабаровске заочно арестовал предполагаемого убийцу Андрея Драчёва

Подозреваемого объявили в международный розыск.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице продолжается расследование в рамках дела об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва. Предполагаемого виновника объявили в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Члены следственной группы допросили больше 40 человек, провели свыше 20 осмотров места происшествия, обысков, выемок. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, специалисты назначили дактилоскопические, медицинские, генотипоскопические судебные экспертизы, изъяли и просмотрели записи камер наблюдения, расположенных в районе места происшествия, получили видеозаписи с телефонов очевидцев преступления.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после жестокой драки возле кафе в центре дальневосточной столицы скончался известный пауэрлифтер Андрей Драчёв. Предполагаемый виновник его смерти скрылся, его объявили в федеральный розыск. За достоверную информацию о местонахождении Анара Аллахверанова полиция обещает выплатить полмиллиона рублей.

Позже выяснилось, что это происшествие — не первая криминальная история, связанная с бойцовским клубом, где занимался злоумышленник. В халатности подозревают экипаж управления вневедомственной охраны войск Росгвардии — по словам очевидцев трагедии, наряд побывал на месте драки, в которой погиб спортсмен Андрей Драчёв, и уехал, ничего не предприняв. Ведомство начало собственное административное расследование.

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