Суд в Хабаровске заочно арестовал предполагаемого убийцу Андрея Драчёва

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице продолжается расследование в рамках дела об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва. Предполагаемого виновника объявили в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Члены следственной группы допросили больше 40 человек, провели свыше 20 осмотров места происшествия, обысков, выемок. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, специалисты назначили дактилоскопические, медицинские, генотипоскопические судебные экспертизы, изъяли и просмотрели записи камер наблюдения, расположенных в районе места происшествия, получили видеозаписи с телефонов очевидцев преступления.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после жестокой драки возле кафе в центре дальневосточной столицы скончался известный пауэрлифтер Андрей Драчёв. Предполагаемый виновник его смерти скрылся, его объявили в федеральный розыск. За достоверную информацию о местонахождении Анара Аллахверанова полиция обещает выплатить полмиллиона рублей.