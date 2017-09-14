Суд в Хабаровске заочно арестовал предполагаемого убийцу Андрея Драчёва
Подозреваемого объявили в международный розыск.
Подозреваемого объявили в международный розыск.
В дальневосточной столице продолжается расследование в рамках дела об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва. Предполагаемого виновника объявили в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Члены следственной группы допросили больше 40 человек, провели свыше 20 осмотров места происшествия, обысков, выемок. Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после жестокой драки возле кафе в центре дальневосточной столицы скончался известный пауэрлифтер Андрей Драчёв. Предполагаемый виновник его смерти скрылся, его объявили в федеральный розыск. За достоверную информацию о местонахождении Анара Аллахверанова полиция обещает выплатить полмиллиона рублей.
Позже выяснилось, что это происшествие — не первая криминальная история, связанная с бойцовским клубом, где занимался злоумышленник. В халатности подозревают экипаж управления вневедомственной охраны войск Росгвардии — по словам очевидцев трагедии, наряд побывал на месте драки, в которой погиб спортсмен Андрей Драчёв, и уехал, ничего не предприняв. Ведомство начало собственное административное расследование.