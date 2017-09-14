Серьезная авария спровоцировала утренний переполох на Багратиона (фото)
Утром 14 сентября в районе улицы Багратиона во Владивостоке произошло ДТП, серьезно подпортившее настроение горожанам, сообщает ИА «Deita. ru».
Утром 14 сентября в районе улицы Багратиона во Владивостоке произошло ДТП, серьезно подпортившее настроение горожанам, сообщает ИА «Deita. ru».
По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением и протаранил заднюю часть микрогрузовика, двигавшегося впереди. Автомобиль лишился бампера, разбиты фары и поворотники.
Пострадавших нет, полиция работает на месте происшествия. Причины ДТП выясняются. Пробка на участке затруднила дорогу на работу многим владивостокцам, чьи рабочие места находятся в районе «строительной» улицы на Русской.
Василий Кучин.