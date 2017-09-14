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03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Серьезная авария спровоцировала утренний переполох на Багратиона (фото)

Утром 14 сентября в районе улицы Багратиона во Владивостоке произошло ДТП, серьезно подпортившее настроение горожанам, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением и протаранил заднюю часть микрогрузовика, двигавшегося впереди. Автомобиль лишился бампера, разбиты фары и поворотники.

Пострадавших нет, полиция работает на месте происшествия. Причины ДТП выясняются. Пробка на участке затруднила дорогу на работу многим владивостокцам, чьи рабочие места находятся в районе «строительной» улицы на Русской.

Василий Кучин.

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