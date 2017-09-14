Неопытный пилот погубил себя и пассажира в Приморье

По данным следствия, 18 августа 2017 в село Душкино Приморского края 49 — летний мужчина, не имея действующего свидетельства пилота, а также подготовки и опыта, необходимых для самостоятельного управления воздушным судном, осуществил взлет и управление сверхлегким пилотируемым гражданским воздушным судном неустановленного типа с находящимся на борту пассажиром. В результате управления произошло падение воздушного судна, что повлекло гибель управляющего воздушным судном и пассажира.