Усольчанка стала жертвой аферистов при попытке устроиться на работу

Как выяснили правоохранители, усольчанка откликнулась на вакансию администратора на круизный лайнер с зарплатой в 5500 рублей в день. Пенсионерка заполнила на сайте резюме, где оставила номер телефона и адрес своей электронной почты. После ей сообщили, что ее кандидатура подходит, и для устройства на работу ей необходимо оформить транзитную визу стоимостью в 6000 рублей.