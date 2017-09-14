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04:44 (мск), источник: АиФ Иркутск

Усольчанка стала жертвой аферистов при попытке устроиться на работу

Злоумышленников ищут полицейские.

Пенсионерка из Усолья-Сибирского стала жертвой мошенников, когда пыталась устроиться на работу через интернет, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как выяснили правоохранители, усольчанка откликнулась на вакансию администратора на круизный лайнер с зарплатой в 5500 рублей в день. Пенсионерка заполнила на сайте резюме, где оставила номер телефона и адрес своей электронной почты. После ей сообщили, что ее кандидатура подходит, и для устройства на работу ей необходимо оформить транзитную визу стоимостью в 6000 рублей.

Доверчивая усольчанка перевела деньги на счет в банке. В ответ ей не прислали никаких документов. Тогда она поняла, что попалась на уловку мошенников. За помощью женщина обратилась с заявлением в полицию.

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