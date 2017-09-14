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04:51 (мск), источник: АиФ Иркутск

Тело мужчины нашли на месте пожара в Иркутской области

Тело погибшего направили на экспертизу.

В Прианганрье начата доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в сгоревшей бане. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Трагедия произошла ночью 13 сентября в Жигалово. Загорелась баня по улице Малкова. В результате огонь полностью уничтожил надворную постройку.

На месте возгорания было найдено частично обгоревшее тело 59-летнего хозяина дома, инвалида 1 группы. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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