Тело мужчины нашли на месте пожара в Иркутской области
Тело погибшего направили на экспертизу.
Тело погибшего направили на экспертизу.
В Прианганрье начата доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в сгоревшей бане. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в
Трагедия произошла ночью 13 сентября в Жигалово. Загорелась баня по улице Малкова. В результате огонь полностью уничтожил надворную постройку.
На месте возгорания было найдено частично обгоревшее тело 59-летнего хозяина дома, инвалида 1 группы. Тело погибшего направлено на