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05:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Начинающая автолюбительница разбила три машины в Хабаровске

Инцидент произошел у светофора на Ленинградской.

Источник: Губерния онлайн

Во вторник на улице Ленинградской недалеко от остановки «Дальэнергомаш» по вине начинающей автолюбительницы на «Тойоте Спринтер» оказались повреждены «Ниссан Мурано» и «Хонда Кроссроад», сообщает портал «Губерния».

Все трое участников ДТП ехали друг за другом со стороны улицы Ленина. Водитель «Хонды» на светофоре притормозил — горел красный свет. На педаль тормоза нажал и шофер «Ниссана», который ехал следом. Хозяйка «Тойоты», стаж которой составляет меньше года, ударила «Мурано». Он, в свою очередь, врезался в «Кроссроад».

Во время столкновения никто не пострадал, однако ДТП привело к пробке. Виновницей этой аварии назвали хабаровчанку, стаж которой составляет меньше года, — она не соблюдала дистанцию.

Страховка есть у всех участников происшествия.

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