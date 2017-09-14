Начинающая автолюбительница разбила три машины в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

Во вторник на улице Ленинградской недалеко от остановки «Дальэнергомаш» по вине начинающей автолюбительницы на «Тойоте Спринтер» оказались повреждены «Ниссан Мурано» и «Хонда Кроссроад», сообщает портал «Губерния».

Все трое участников ДТП ехали друг за другом со стороны улицы Ленина. Водитель «Хонды» на светофоре притормозил — горел красный свет. На педаль тормоза нажал и шофер «Ниссана», который ехал следом. Хозяйка «Тойоты», стаж которой составляет меньше года, ударила «Мурано». Он, в свою очередь, врезался в «Кроссроад».

Во время столкновения никто не пострадал, однако ДТП привело к пробке. Виновницей этой аварии назвали хабаровчанку, стаж которой составляет меньше года, — она не соблюдала дистанцию.