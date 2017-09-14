Пять автомобилей пострадали в результате ДТП на Народном проспекте Владивостока
Escudo двигался во второй полосе по Народному проспекту в сторону Третьей рабочей. Honda Prelude шел за Escudo и во время движения совершил с ним столкновение.
Escudo двигался во второй полосе по Народному проспекту в сторону Третьей рабочей. Honda Prelude шел за Escudo и во время движения совершил с ним столкновение.
Версии водителей о случившемся расходятся.
По версии водителя «Хонды», рулевой Эскудо перестроился, создав помеху. После удара Honda Prelude занесло и откинуло на Nissan