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05:18 (мск), источник: Вести Приморье

Пять автомобилей пострадали в результате ДТП на Народном проспекте Владивостока

Escudo двигался во второй полосе по Народному проспекту в сторону Третьей рабочей. Honda Prelude шел за Escudo и во время движения совершил с ним столкновение.

Версии водителей о случившемся расходятся.

По версии водителя «Хонды», рулевой Эскудо перестроился, создав помеху. После удара Honda Prelude занесло и откинуло на Nissan X-tral. Тот, в свою очередь, зацепил Nissan Cube, который по инерции стукнул Toyota Fielder.

Во время загрузки произошла ошибка.
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