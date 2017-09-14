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05:37 (мск), источник: "Российская газета"

В приморском порту стали мониторить радиационный фон из-за КНДР

Самый крупный в России угольный стивидор — АО «Восточный порт» перешел на постоянный режим радиационного обследования. Как пояснили в пресс-службе компании, регулярный мониторинг решено было ввести из-за неоднократных ядерных испытаний в КНДР.

Источник: Reuters

«В связи со сложившейся ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе руководством «Управляющей портовой компании» и «Восточного Порта» было принято решение ввести дополнительные параметры экологического мониторинга и усилить производимый лабораторный контроль, — приводятся в сообщении слова начальника отдела экологии компании Виктории Арсеньевой.

Измерение радиоактивного фона, отбор проб атмосферного воздуха, промышленных вод и вод в акватории бухты Врангеля проводится специалистами собственной лаборатории порта. Для обнаружения источников гамма-излучения и измерения их мощности применяется высокочувствительный дозиметр ДРС-РМ1401. Исследования ведутся на территории порта.

По словам Арсеньевой, на сегодняшний радиационный фон не превышает 12 мкР/час, то есть находится в пределах нормы.

АО «Восточный Порт» входит в состав портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания». В 2016 году компания стала резидентом свободного порта Владивосток с проектом третьей очереди углепогрузочного комплекса. Объем инвестиций в него превысит 17 миллиардов рублей.

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