В приморском порту стали мониторить радиационный фон из-за КНДР
Самый крупный в России угольный стивидор — АО «Восточный порт» перешел на постоянный режим радиационного обследования. Как пояснили в
Самый крупный в России угольный стивидор — АО «Восточный порт» перешел на постоянный режим радиационного обследования. Как пояснили в
«В связи со сложившейся ситуацией в
Измерение радиоактивного фона, отбор проб атмосферного воздуха, промышленных вод и вод в акватории бухты Врангеля проводится специалистами собственной лаборатории порта. Для обнаружения источников
По словам Арсеньевой, на сегодняшний радиационный фон не превышает 12 мкР/час, то есть находится в пределах нормы.
АО «Восточный Порт» входит в состав портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания». В 2016 году компания стала резидентом свободного порта Владивосток с проектом третьей очереди углепогрузочного комплекса. Объем инвестиций в него превысит 17 миллиардов рублей.