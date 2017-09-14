В приморском порту стали мониторить радиационный фон из-за КНДР

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«В связи со сложившейся ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе руководством «Управляющей портовой компании» и «Восточного Порта» было принято решение ввести дополнительные параметры экологического мониторинга и усилить производимый лабораторный контроль, — приводятся в сообщении слова начальника отдела экологии компании Виктории Арсеньевой.

Измерение радиоактивного фона, отбор проб атмосферного воздуха, промышленных вод и вод в акватории бухты Врангеля проводится специалистами собственной лаборатории порта. Для обнаружения источников гамма-излучения и измерения их мощности применяется высокочувствительный дозиметр ДРС-РМ1401. Исследования ведутся на территории порта.

По словам Арсеньевой, на сегодняшний радиационный фон не превышает 12 мкР/час, то есть находится в пределах нормы.