Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военная техника Украины двинулась к границам Крыма (видео)
Названа главная причина смерти во время секса
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: Лолита Милявская удивила Сеть снимком в микрошортах
"Маразм": Аксёнов о заявлении ЕС о выборах в Крыму
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, упали в кратер вулкана
Без купальника в бассейне: Кабаева из Дома-2 показала тело - СМИ
СМИ Франции заявили, что США не сверхдержава – СМИ
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10Apple показала новые iPhone
05:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Мошенник украл у россиян миллион рублей, сидя в колонии в Хабаровском крае

В семи эпизодах телефонного мошенничества подозревают мужчину, который сидит в одной из колоний Хабаровского края.

Зэк находил объявления о грузовых перевозках, звонил по указанным телефонам и предлагал купить дизтопливо по заниженной цене. За несуществующее горючее жители разных регионов страны отдали более миллиона рублей. Деньги заключенный переводил на счет своей знакомой из Челябинска.

Известно, что среди обманутых покупателей были жители Ямало-Ненецкого автономного округа — подозреваемого нашли полицейские именно из этого региона. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ЯНАО.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Охотник застрелил медведя, бродившего по Новому Ургалу в Хабаровском крае
Россия оставит ПАСЕ без денег в 2018 году
В США заметили перемещения мобильных ракетных комплексов в КНДР
«Спартак» упустил победу в первом матче Лиги чемпионов
В Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
Клинтон сравнила себя с Серсеей Ланнистер из «Игры престолов»
Макаревич обвинил Radiohead в копировании клипа «Машины времени»
Спорт
Лига чемпионов: «Спартак» испугался и отдал победу «Спартак» отнесся к «Марибору», как к гранду, — и получил ничью в матче, который был обязан выигрывать
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Московскую реновацию могут отдать туркам
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь