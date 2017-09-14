Мошенник украл у россиян миллион рублей, сидя в колонии в Хабаровском крае

Зэк находил объявления о грузовых перевозках, звонил по указанным телефонам и предлагал купить дизтопливо по заниженной цене. За несуществующее горючее жители разных регионов страны отдали более миллиона рублей. Деньги заключенный переводил на счет своей знакомой из Челябинска.