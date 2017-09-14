Мошенник украл у россиян миллион рублей, сидя в колонии в Хабаровском крае
В семи эпизодах телефонного мошенничества подозревают мужчину, который сидит в одной из колоний Хабаровского края.
В семи эпизодах телефонного мошенничества подозревают мужчину, который сидит в одной из колоний Хабаровского края.
Зэк находил объявления о грузовых перевозках, звонил по указанным телефонам и предлагал купить дизтопливо по заниженной цене. За несуществующее горючее жители разных регионов страны отдали более миллиона рублей. Деньги заключенный переводил на счет своей знакомой из Челябинска.
Известно, что среди обманутых покупателей были жители