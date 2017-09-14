В Норильске из-за семейного конфликта мужчина убил свою супругу
Женщина ушла от мужа и переехала к сыну.
Женщина ушла от мужа и переехала к сыну.
В Норильске мужчина зарезал супругу в подъезде жилого дома. Он несколько раз ударил женщину ножом, от чего потерпевшая скончалась на месте. Инцидент произошел 12 сентября. Об этом сообщили в
Следователи выяснили, что между супругами часто возникали конфликты, поэтому женщина решила на время переехать к сыну. 59-летний супруг не смог смириться с уходом жены и расправился с ней в подъезде многоэтажки, куда переехала потерпевшая.
«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91
По данному факту на подозреваемого заведено уголовное дело по статье «убийство». Следователи назначили экспертизу тела погибшей, чтобы установить точные причины смерти. Расследование продолжается.