В Норильске из-за семейного конфликта мужчина убил свою супругу

В Норильске мужчина зарезал супругу в подъезде жилого дома. Он несколько раз ударил женщину ножом, от чего потерпевшая скончалась на месте. Инцидент произошел 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Следователи выяснили, что между супругами часто возникали конфликты, поэтому женщина решила на время переехать к сыну. 59-летний супруг не смог смириться с уходом жены и расправился с ней в подъезде многоэтажки, куда переехала потерпевшая.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Возбуждено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.