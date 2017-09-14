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05:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Норильске из-за семейного конфликта мужчина убил свою супругу

Женщина ушла от мужа и переехала к сыну.

В Норильске мужчина зарезал супругу в подъезде жилого дома. Он несколько раз ударил женщину ножом, от чего потерпевшая скончалась на месте. Инцидент произошел 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Следователи выяснили, что между супругами часто возникали конфликты, поэтому женщина решила на время переехать к сыну. 59-летний супруг не смог смириться с уходом жены и расправился с ней в подъезде многоэтажки, куда переехала потерпевшая.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Возбуждено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данному факту на подозреваемого заведено уголовное дело по статье «убийство». Следователи назначили экспертизу тела погибшей, чтобы установить точные причины смерти. Расследование продолжается.

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