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05:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Охотник застрелил медведя, бродившего по Новому Ургалу в Хабаровском крае

Предположительно, именно этот зверь несколько дней назад забрался в огород местного главы.

В Верхнебуреинском районе охотник застрелил гималайского медведя, который ранее бродил по улицам Нового Ургала. Разрешение на отстрел косолапых в поселке и окрестностях выдало региональное Минприроды, сообщает портал «Губерния».

«Гималайский медведь был застрелен вчера в обед местным охотником. Ранее зверя неоднократно видели местные жители. Несколько дней назад я видел похожего медведя у себя на огороде», — рассказал глава Новоургальского поселения Анатолий Панов. Глава уточнил, что медведь был застрелен за границей поселка, в районе дач.

Напомним, что в конце лета в Николаевске-на-Амуре застрелили медведя, который искал еду в огородах местных жителей. В августе медведи гуляли по селу Богородскому Ульчского района. Голодные звери разоряли грядки, крали кур и свиней. Похожая ситуация была и в поселке Де-Кастри в начале сентября.

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