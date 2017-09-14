Охотник застрелил медведя, бродившего по Новому Ургалу в Хабаровском крае

В Верхнебуреинском районе охотник застрелил гималайского медведя, который ранее бродил по улицам Нового Ургала. Разрешение на отстрел косолапых в поселке и окрестностях выдало региональное Минприроды, сообщает портал «Губерния».

«Гималайский медведь был застрелен вчера в обед местным охотником. Ранее зверя неоднократно видели местные жители. Несколько дней назад я видел похожего медведя у себя на огороде», — рассказал глава Новоургальского поселения Анатолий Панов. Глава уточнил, что медведь был застрелен за границей поселка, в районе дач.