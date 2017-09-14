В Боханском районе пассажир мотоцикла напал на полицейского
В Боханском районе задержан 27-летний местный житель, который подозревается в нападении на полицейского.
В Боханском районе задержан 27-летний местный житель, который подозревается в нападении на полицейского.
Как сообщает 14 сентября 2017 года
Полицейские вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. Мотоциклист и его пассажиры скрылись с места происшествия. Вскоре сотрудники полиции задержали участников инцидента.
Водителя мотоцикла привлекли к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В отношении его пассажира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти). Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.