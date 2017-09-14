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05:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Боханском районе пассажир мотоцикла напал на полицейского

В Боханском районе задержан 27-летний местный житель, который подозревается в нападении на полицейского.

Как сообщает 14 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 11 сентября около 23.50 в селе Олонки экипаж ДПС остановил мотоцикл «Урал», двигавшийся с выключенными фарами. Правоохранители заметили у 22-летнего мотоциклиста признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался. После чего один из двух пассажиров мотоцикла накинулся на одного из полицейских и попытался совершить удушающий прием.

Полицейские вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. Мотоциклист и его пассажиры скрылись с места происшествия. Вскоре сотрудники полиции задержали участников инцидента.

Водителя мотоцикла привлекли к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В отношении его пассажира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти). Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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