В Боханском районе пассажир мотоцикла напал на полицейского

Как сообщает 14 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 11 сентября около 23.50 в селе Олонки экипаж ДПС остановил мотоцикл «Урал», двигавшийся с выключенными фарами. Правоохранители заметили у 22-летнего мотоциклиста признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался. После чего один из двух пассажиров мотоцикла накинулся на одного из полицейских и попытался совершить удушающий прием.

Полицейские вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. Мотоциклист и его пассажиры скрылись с места происшествия. Вскоре сотрудники полиции задержали участников инцидента.