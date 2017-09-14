Пара создала наркопритон в собственной квартире во Владивостоке

Полицейские ликвидировали притон для потребления наркотиков в одном из многоквартирных домов Первомайского района Владивостока.

В роли его содержателей выступали двое местных жителей — женщина 1968 года рождения и ее сожитель 1975 года рождения. Полицейские установили, что данную квартиру на регулярной основе посещали наркозависимые лица, которые за возможность употребить наркотики делились ими с владельцами квартиры.

Ежедневно через эту квартиру проходили 3−4 наркозависимых человека. При этом фигуранты, опасаясь уголовного преследования, впускали в квартиру только своих знакомых, по предварительной договоренности.

Тем не менее, сотрудники полиции собрали достаточную доказательную базу противоправной деятельности организаторов наркопритона. В ходе обследования квартиры обнаружены и изъяты использованные медицинские шприцы, а также другие предметы для употребления наркотических средств.

Фигуранты написали явки с повинной. В отношении них возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Всего с начала 2017 года на территории Приморского края сотрудниками полиции ликвидировано 29 наркопритонов.