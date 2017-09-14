В Иркутской области задержали супругов, продававших наркотики

Как сообщает 14 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, один из них пойман в лесу Иркутского района, в его машине обнаружено несколько пакетов с наркотическим средством. Оперативники также задержали супружескую пару, которую подозревают в организации сети тайников для продажи наркотиков. Предполагается, что с их помощью 25-летний мужчина и 26-летняя женщина крупными партиями сбывали вещества более мелким посредникам.