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06:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области задержали супругов, продававших наркотики

В Иркутской области задержали подозреваемых в продаже синтетических наркотиков как минимум в трёх регионах на протяжении нескольких месяцев.

Как сообщает 14 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, один из них пойман в лесу Иркутского района, в его машине обнаружено несколько пакетов с наркотическим средством. Оперативники также задержали супружескую пару, которую подозревают в организации сети тайников для продажи наркотиков. Предполагается, что с их помощью 25-летний мужчина и 26-летняя женщина крупными партиями сбывали вещества более мелким посредникам.

У задержанных сотрудники полиции изъяли около 8 кг синтетических наркотических средств, а также электронные весы, упаковочный материал, компьютерную технику и деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте подозреваемых.

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