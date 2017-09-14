В Иркутской области задержали супругов, продававших наркотики
В Иркутской области задержали подозреваемых в продаже синтетических наркотиков как минимум в трёх регионах на протяжении нескольких месяцев.
В Иркутской области задержали подозреваемых в продаже синтетических наркотиков как минимум в трёх регионах на протяжении нескольких месяцев.
Как сообщает 14 сентября 2017 года
У задержанных сотрудники полиции изъяли около 8 кг синтетических наркотических средств, а также электронные весы, упаковочный материал, компьютерную технику и деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте подозреваемых.