Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске

Источник: Reuters

ТАСС, 14 сентября. Суд по ходатайству следствия заочно арестовал Анара Алияра оглы Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК по Хабаровскому краю.

По ходатайству органа следствия в отношении обвиняемого Аллахверанова, объявленного в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются масштабные оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание Аллахверанова. Следственное управление СК по Хабаровскому краю

Читайте также После убийства чемпиона уголовное дело завели против двух росгвардейцев

СК РФ ранее квалифицировал действия мужчины, нанесшего смертельные травмы Драчеву, как убийство из хулиганских побуждений. По данным следствия, рано утром 20 августа на улице в центре Хабаровска мужчина активно провоцировал конфликт с Драчевым, оскорблял его, в том числе нецензурными словами. В итоге между ними произошла драка, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов, после которых потерпевший скончался.