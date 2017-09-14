Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске
СК ранее квалифицировал действия мужчины, нанесшего смертельные травмы Андрею Драчеву, как убийство из хулиганских побуждений.
СК ранее квалифицировал действия мужчины, нанесшего смертельные травмы Андрею Драчеву, как убийство из хулиганских побуждений.
ТАСС, 14 сентября. Суд по ходатайству следствия заочно арестовал Анара Алияра оглы Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске. Об этом в четверг сообщила
По ходатайству органа следствия в отношении обвиняемого Аллахверанова, объявленного в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются масштабные оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание Аллахверанова.
СК РФ ранее квалифицировал действия мужчины, нанесшего смертельные травмы Драчеву, как убийство из хулиганских побуждений. По данным следствия, рано утром 20 августа на улице в центре Хабаровска мужчина активно провоцировал конфликт с Драчевым, оскорблял его, в том числе нецензурными словами. В итоге между ними произошла драка, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов, после которых потерпевший скончался.
Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. В последние годы занимался бодибилдингом. Подозреваемый в убийстве занимался смешанными единоборствами (ММА, миксфайтинг). С места происшествия он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.