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06:29 (мск), источник: Newslab.ru

Ущерб от жесткой посадки вертолета в Манском районе оценили в 54,5 млн рублей

Robinson-66 упал на бок, потому что пилот решил нарушить процедуру взлета.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае будут судить пилота вертолета, из-за которого разбился Robinson-66. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

15 сентября прошлого года вертолет Robinson-66 пытался улететь из пос. Нарва Манского района, но перевернулся на бок и упал. В нем находился только экипаж — два человека. Один из них пострадал — его здоровью причинен тяжкий вред. Ущерб владельцу вертолета, «Государственной транспортной лизинговой компании», оценили в 54,564 млн рублей.

В январе этого года Межгосударственный авиационный комитет признал, что причиной падения стала ошибка командира воздушного судна. В прокуратуре отметили, что во время взлета он «нарушил процедуру контрольного висения вертолета в воздухе и рекомендованный профиль взлета, вследствие чего вертолет потерпел крушение».

Сотрудники Красноярской транспортной прокуратуры рассказали, дело уже передали в суд. Командиру воздушного судна предъявили обвинения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших за собой причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба). Свою вину в происшествии он признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

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