Ущерб от жесткой посадки вертолета в Манском районе оценили в 54,5 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае будут судить пилота вертолета, из-за которого разбился Robinson-66. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

15 сентября прошлого года вертолет Robinson-66 пытался улететь из пос. Нарва Манского района, но перевернулся на бок и упал. В нем находился только экипаж — два человека. Один из них пострадал — его здоровью причинен тяжкий вред. Ущерб владельцу вертолета, «Государственной транспортной лизинговой компании», оценили в 54,564 млн рублей.

В январе этого года Межгосударственный авиационный комитет признал, что причиной падения стала ошибка командира воздушного судна. В прокуратуре отметили, что во время взлета он «нарушил процедуру контрольного висения вертолета в воздухе и рекомендованный профиль взлета, вследствие чего вертолет потерпел крушение».