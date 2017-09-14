Суд над экс-начфином омской полиции Старовиковой откладывается из-за срочной операции
Подсудимая отпросилась у судьи на обследование в кардиологическом центре, на лечение и на реабилитацию.
Подсудимая отпросилась у судьи на обследование в кардиологическом центре, на лечение и на реабилитацию.
Судебный процесс над бывшим начфином УМВД по Омской области Ириной Старовиковой временно приостановлен.
Как сообщает «БК55», суд удовлетворил ходатайство Старовиковой, которая просила о возможности пройти лечение. С 3 по 15 октября заседаний не будет, потому что подсудимой нужно пройти медицинское обследование для предстоящей операции.
Ирина Старовикова:
— У меня направление в кардиологический центр на обследование, в связи с формированием документов в федеральный центр на операцию. Отложить это невозможно.
Напомним, что Старовикову обвиняют в коррупции. По версии прокуратуры, с 2008 по 2015 год она за взятки на общую сумму более 28 миллионов рублей обеспечивала знакомому бизнесмену победы на ведомственных торгах.