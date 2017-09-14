Суд над экс-начфином омской полиции Старовиковой откладывается из-за срочной операции

Судебный процесс над бывшим начфином УМВД по Омской области Ириной Старовиковой временно приостановлен.

Как сообщает «БК55», суд удовлетворил ходатайство Старовиковой, которая просила о возможности пройти лечение. С 3 по 15 октября заседаний не будет, потому что подсудимой нужно пройти медицинское обследование для предстоящей операции.

Ирина Старовикова:

— У меня направление в кардиологический центр на обследование, в связи с формированием документов в федеральный центр на операцию. Отложить это невозможно.