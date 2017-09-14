Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили, кто стоит за массовыми звонками о минировании в РФ
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: Лолита Милявская удивила Сеть снимком в микрошортах
"Маразм": Аксёнов о заявлении ЕС о выборах в Крыму
Почему мой парень не против, что я выкладываю откровенные фото
В моду вошли кожаные чапсы (фото)
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
07:34 (мск), источник: ЕАН

На Вторчермете нашли труп мужчины у железнодорожных путей

Тело 43-летнего мужчины обнаружили прохожие на железнодорожных путях на Вторчермете в Екатеринбурге в 16:00 накануне.

По информации пресс-службы транспортной полиции, личность погибшего установили.

По предварительным данным, мужчина шел в наушниках и не услышал звук подъезжающей электрички. Но тогда остается неизвестным, почему машинист не сообщил о ЧП дежурным.

Силовики плаируют узнать время смерти, сопоставить его с расписанием электричек и найти поезд, который мог сбить мужчину.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россия оставит ПАСЕ без денег в 2018 году
СМИ узнали отношение россиян к снижению заработной платы
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава минфина США хотел полететь в медовый месяц на самолете ВВС
Спорт
Лига чемпионов: «Спартак» испугался и отдал победу «Спартак» отнесся к «Марибору», как к гранду, — и получил ничью в матче, который был обязан выигрывать
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Московскую реновацию могут отдать туркам
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь