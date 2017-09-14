На Вторчермете нашли труп мужчины у железнодорожных путей
Тело 43-летнего мужчины обнаружили прохожие на железнодорожных путях на Вторчермете в Екатеринбурге в 16:00 накануне.
Тело 43-летнего мужчины обнаружили прохожие на железнодорожных путях на Вторчермете в Екатеринбурге в 16:00 накануне.
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По предварительным данным, мужчина шел в наушниках и не услышал звук подъезжающей электрички. Но тогда остается неизвестным, почему машинист не сообщил о ЧП дежурным.
Силовики плаируют узнать время смерти, сопоставить его с расписанием электричек и найти поезд, который мог сбить мужчину.