Красноярец попал в смертельное ДТП под Новосибирском

Житель Красноярска погиб в дорожно-транспортном происшествии в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина за рулем автомобиля Ниссан неожиданно выехал на встречку, где столкнулся лоб в лоб с другой машиной. После столкновения он слетел в кювет.

Авария произошла в Куйбышеве вчера, 13 сентября. Красноярец ехал по улице Зеленой и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Тойоту». После этого мужчина на автомобиле слетел в кювет и перевернулся там. От полученных травм 49-летний мужчина за рулем Ниссана погиб, пассажира госпитализировали.