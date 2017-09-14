Красноярец попал в смертельное ДТП под Новосибирском
Мужчина за рулем иномарки неожиданно выехал на встречную полосу.
Мужчина за рулем иномарки неожиданно выехал на встречную полосу.
Житель Красноярска погиб в
Мужчина за рулем автомобиля Ниссан неожиданно выехал на встречку, где столкнулся лоб в лоб с другой машиной. После столкновения он слетел в кювет.
Авария произошла в Куйбышеве вчера, 13 сентября. Красноярец ехал по улице Зеленой и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Тойоту». После этого мужчина на автомобиле слетел в кювет и перевернулся там. От полученных травм 49-летний мужчина за рулем Ниссана погиб, пассажира госпитализировали.
Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства аварии. По предварительной информации, погибший управлял транспортным средством нетрезвый.