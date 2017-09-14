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07:18 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Красноярец попал в смертельное ДТП под Новосибирском

Мужчина за рулем иномарки неожиданно выехал на встречную полосу.

Житель Красноярска погиб в дорожно-транспортном происшествии в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина за рулем автомобиля Ниссан неожиданно выехал на встречку, где столкнулся лоб в лоб с другой машиной. После столкновения он слетел в кювет.

Авария произошла в Куйбышеве вчера, 13 сентября. Красноярец ехал по улице Зеленой и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Тойоту». После этого мужчина на автомобиле слетел в кювет и перевернулся там. От полученных травм 49-летний мужчина за рулем Ниссана погиб, пассажира госпитализировали.

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства аварии. По предварительной информации, погибший управлял транспортным средством нетрезвый.

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