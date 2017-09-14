Омский школьник пытался угнать BMW — видео

В социальных сетях обсуждают видео, на котором запечатлено, как школьник пытается найти слабые места в системе охраны автомобиля BMW. Авторы ролика утверждают, что это уже не первый подобный случай в Кировском округе на улице Крупской. Школьник сначала, озираясь по сторонам, обошел автомобиль, а затем проверил, не заперта ли водительская дверь. После совершенного ритуала несовершеннолетний поспешил удалиться.