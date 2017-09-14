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07:17 (мск), источник: СуперОмск

Омский школьник пытался угнать BMW — видео

В сети опубликован ролик, как на Левом берегу школьники «работают» по местным автомобилям.

В социальных сетях обсуждают видео, на котором запечатлено, как школьник пытается найти слабые места в системе охраны автомобиля BMW. Авторы ролика утверждают, что это уже не первый подобный случай в Кировском округе на улице Крупской. Школьник сначала, озираясь по сторонам, обошел автомобиль, а затем проверил, не заперта ли водительская дверь. После совершенного ритуала несовершеннолетний поспешил удалиться.

В комментариях омичи предполагают, что школьник хотел похитить магнитолу. Кое-кто из пользователей обращает внимание на то, что раньше дети мечтали о велосипеде, а сейчас хотят угнать немецкий автомобиль.

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