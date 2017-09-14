ГИБДД ищет свидетелей наезда на мужчину в Академгородке Новосибирска, об этом сообщает отдел пропаганды ведомства.

Наезд был совершен в 21.50 среды, 13 сентября, у дома № 4 на проспекте Коптюга. Неустановленный автомобиль ехал от проспекта Академика Лаврентьева в сторону улицы Терешковой, пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. 76-летний мужчина был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, травмой головы и ушибом правого колена. .