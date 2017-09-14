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07:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ГИБДД ищет свидетелей наезда на мужчину в Академгородке Новосибирска

Неустановленный водитель сбил пожилого мужчину на проспекте Коптюга и скрылся, рассказали в ведомстве.

Источник: Вести - Новосибирск

ГИБДД ищет свидетелей наезда на мужчину в Академгородке Новосибирска, об этом сообщает отдел пропаганды ведомства.

Наезд был совершен в 21.50 среды, 13 сентября, у дома № 4 на проспекте Коптюга. Неустановленный автомобиль ехал от проспекта Академика Лаврентьева в сторону улицы Терешковой, пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. 76-летний мужчина был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, травмой головы и ушибом правого колена. .

Всех, кто обладает информацией о деталях аварии, просят позвонить по телефонам: (383) 232−23−19, 232−23−35.

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