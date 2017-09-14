Пьяный водитель Nissan Primera умер в кювете на улице Зеленой
По факту смертельного ДТП проводится проверка. Предварительно установлено, что водитель управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения.
По факту смертельного ДТП проводится проверка. Предварительно установлено, что водитель управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения.
В Новосибирской области, 13 сентября, в 07.45 утра 49-летний житель Красноярского края, управляя автомобилем Nissan Primera, двигался по улице Зеленой в Куйбышеве и у дома № 25 не справился с управлением. Пьяный водитель выехал на встречку и протаранил Toyota Vitz под управлением 29-летней местной жительницы. После чего автомобиль с красноярскими номерами съехал с дороги в левый кювет и перевернулся.
«В результате аварии от полученных травм на месте скончался водитель иномарки. Тело пришлось извлекать спасателям, а 53-летнему пассажиру была оказана медицинская помощь, — сообщили в ГУ МВД по региону. — Девушка, сидящая за рулем Toyota Vitz, не пострадала».
Добавим, что с 8 по 11 сентября в Новосибирске и области Госавтоинспекции проводила операцию «Нетрезвый водитель». Гаишники несли службу в местах концентрации
Всего за три дня были задержаны 142 пьяных водителя, из них 59 — в Новосибирске. 24 автомобилиста были задержаны за данное нарушение повторно.
В настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.