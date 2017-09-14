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07:15 (мск), источник: VN.ru

Пьяный водитель Nissan Primera умер в кювете на улице Зеленой

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Предварительно установлено, что водитель управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения.

В Новосибирской области, 13 сентября, в 07.45 утра 49-летний житель Красноярского края, управляя автомобилем Nissan Primera, двигался по улице Зеленой в Куйбышеве и у дома № 25 не справился с управлением. Пьяный водитель выехал на встречку и протаранил Toyota Vitz под управлением 29-летней местной жительницы. После чего автомобиль с красноярскими номерами съехал с дороги в левый кювет и перевернулся.

«В результате аварии от полученных травм на месте скончался водитель иномарки. Тело пришлось извлекать спасателям, а 53-летнему пассажиру была оказана медицинская помощь, — сообщили в ГУ МВД по региону. — Девушка, сидящая за рулем Toyota Vitz, не пострадала».

Добавим, что с 8 по 11 сентября в Новосибирске и области Госавтоинспекции проводила операцию «Нетрезвый водитель». Гаишники несли службу в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, где выявляли нетрезвых водителей, пресекали грубые нарушения правил дорожного движения. На некоторых улицах были организованы сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Всего за три дня были задержаны 142 пьяных водителя, из них 59 — в Новосибирске. 24 автомобилиста были задержаны за данное нарушение повторно.

В настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

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