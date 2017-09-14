Села за руль без прав. На Южном Урале в ДТП попала женщина с двумя детьми

По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель «китайца», который выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с отечественной машиной. Ею управляла 27-летняя жительница деревни Курамшина.

Как выяснили инспекторы, она села за руль, не имея водительских прав, кроме того, везла малолетних детей — пяти и двухлетнего возраста. В итоге, все находившиеся в двух машинах люди, 6 человек, в том числе двое пассажиров «Датсун Он-До», получили травмы разной степени тяжести. Их увезли в Областную клиническую больницу.