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07:13 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Села за руль без прав. На Южном Урале в ДТП попала женщина с двумя детьми

В Аргаяшском районе на четвертом километре дороги Марксист — Байгазина произошло лобовое столкновение автомобиля «Датсун Он-До» и ВАЗа 7-ой модели, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель «китайца», который выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с отечественной машиной. Ею управляла 27-летняя жительница деревни Курамшина.

Как выяснили инспекторы, она села за руль, не имея водительских прав, кроме того, везла малолетних детей — пяти и двухлетнего возраста. В итоге, все находившиеся в двух машинах люди, 6 человек, в том числе двое пассажиров «Датсун Он-До», получили травмы разной степени тяжести. Их увезли в Областную клиническую больницу.

Инспекторы сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП.

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