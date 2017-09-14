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07:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Баян лишил приморца ста тысяч

В полиции проводят проверку по факту обращения мужчины, ставшего жертвой интернет-мошенников, сообщил корреспонденту ИА «Deita. ru» источник в правоохранительных органах. Горожанин рассказал, что на одном из сайтов он нашел объявление о продаже баяна за 110 тысяч рублей.

Мужчина заинтересовался музыкальным инструментом и связался с продавцом, который обещал отправить товар в ближайшее время. Покупатель согласился на условия сделки, перевел указанную сумму на карточку отправителю и стал ждать.

Когда на почту пришла долгожданная посылка, горожанин получил ее и принес домой. Открыв коробку, мужчина был немало удивлен, когда обнаружил, что ему прислали подделку.

Полученный баян стоит намного дешевле и не соответствует заявленному в объявлении товару. Мужчина попытался связаться с продавцом, но тот больше не выходил на связь. Поэтому потерпевший обратился за помощью в полицию и попросил найти музыкального мошенника.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.

Игорь Бегунов.

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