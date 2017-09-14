Баян лишил приморца ста тысяч

Мужчина заинтересовался музыкальным инструментом и связался с продавцом, который обещал отправить товар в ближайшее время. Покупатель согласился на условия сделки, перевел указанную сумму на карточку отправителю и стал ждать.

Когда на почту пришла долгожданная посылка, горожанин получил ее и принес домой. Открыв коробку, мужчина был немало удивлен, когда обнаружил, что ему прислали подделку.

Полученный баян стоит намного дешевле и не соответствует заявленному в объявлении товару. Мужчина попытался связаться с продавцом, но тот больше не выходил на связь. Поэтому потерпевший обратился за помощью в полицию и попросил найти музыкального мошенника.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.