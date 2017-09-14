Баян лишил приморца ста тысяч
В полиции проводят проверку по факту обращения мужчины, ставшего жертвой
В полиции проводят проверку по факту обращения мужчины, ставшего жертвой
Мужчина заинтересовался музыкальным инструментом и связался с продавцом, который обещал отправить товар в ближайшее время. Покупатель согласился на условия сделки, перевел указанную сумму на карточку отправителю и стал ждать.
Когда на почту пришла долгожданная посылка, горожанин получил ее и принес домой. Открыв коробку, мужчина был немало удивлен, когда обнаружил, что ему прислали подделку.
Полученный баян стоит намного дешевле и не соответствует заявленному в объявлении товару. Мужчина попытался связаться с продавцом, но тот больше не выходил на связь. Поэтому потерпевший обратился за помощью в полицию и попросил найти музыкального мошенника.
По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.
Игорь Бегунов.