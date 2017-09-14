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07:19 (мск), источник: СуперОмск

В Омске пропал 84-летний пенсионер с тростью

Мужчина страдает потерей памяти.

С заявлением о розыске обратился сын пропавшего. Мужчина рассказал, что его отец Александр Горчаков вышел из дома по ул. 6-я Западная вечером во вторник, 12 сентября, но обратно не вернулся.

Мужчине на вид около 80−85 лет, рост около 152 см, среднее телосложение, седые волосы. Он ходит с тростью и страдает потерей памяти.

Александр Горчаков вышел из дома в черной болоньевой куртке, синих спортивных брюках, черных туфлях, темно-синей шапке.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Горчакова, просят сообщить об этом в полицию.

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