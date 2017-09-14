Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп отверг дружеское предложение России
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Что будет с рублем к зиме
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: режиссёр «Крыма» объяснил, зачем РФ защитила полуостров
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
07:48 (мск), источник: 365info.kz

Стрельба в Алматы: задержаны вооруженные люди

Вечером 13 сентября в полицию Алматы поступило сообщение о выстрелах в районе пересечения проспекта Абая с улицей Утеген батыра.

Источник: 365info.kz

Наряд полиции спешно прибыл на место. Было проведено патрулирование близлежащей местности, сообщает tengrinews.kz.

Вскоре к северо-востоку от пересечения проспекта Алтынсарина с улицей Жандосова стражи порядка заметили подозрительную машину.

В салоне находились двое мужчин. При осмотре автомашины обнаружены пистолет и нож. Мужчины были задержаны и доставлены в Ауэзовское РОВД..

Полиция ведет расследование.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Без паранджи: какими казашки были раньше
Россия отвергла предложение США о продаже своей дипсобственности
СМИ узнали отношение россиян к снижению заработной платы
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава минфина США хотел полететь в медовый месяц на самолете ВВС
Спорт
Лига чемпионов: «Спартак» испугался и отдал победу «Спартак» отнесся к «Марибору», как к гранду, — и получил ничью в матче, который был обязан выигрывать
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь