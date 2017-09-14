Стрельба в Алматы: задержаны вооруженные люди
Вечером 13 сентября в полицию Алматы поступило сообщение о выстрелах в районе пересечения проспекта Абая с улицей Утеген батыра.
Вечером 13 сентября в полицию Алматы поступило сообщение о выстрелах в районе пересечения проспекта Абая с улицей Утеген батыра.
Наряд полиции спешно прибыл на место. Было проведено патрулирование близлежащей местности, сообщает tengrinews.kz.
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В салоне находились двое мужчин. При осмотре автомашины обнаружены пистолет и нож. Мужчины были задержаны и доставлены в Ауэзовское РОВД..
Полиция ведет расследование.