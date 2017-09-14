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07:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске банда избила коллекторов из-за арестованной машины

Пострадавшими оказались 7 человек.

В Красноярске 10 человек ворвались в офис коллекторского агентства и потребовали вернуть арестованный автомобиль Honda. Сотрудники организации отказались от этого «предложения», так как отдать иномарку они могут только в присутствии судебных приставов. Красноярцам такой ответ явно не понравился, и они начали избивать коллекторов.

Инцидент произошел 8 сентября. Об этом сообщили представители агентства «Сентинел Кредит Менеджмент».

«Они вытащили несколько сотрудников на улицу, избили их и скрылись с места преступления. Пострадали семь мужчин, двое из которых сейчас находятся в больнице. У них зафиксированы множественные телесные повреждения — ушибы различной степени, сотрясение мозга, перелом носа», — говорится в сообщении.

Очевидцы вызвали на место сотрудников полиции. Правоохранители приняли заявление от пострадавших, а коллекторы отправились в больницу.

После массовой драки дебоширы поехали на штрафстоянку, чтобы увезти машину должницы. Им удалось забрать автомобиль.

«Теперь коллекторы намерены подавать заявление и об угоне, так как по закону ответственность за движимое имущество до сих пор остается за ними», — сообщили представители агентства.

В полиции журналистам сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства нападения.

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