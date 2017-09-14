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07:38 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в частном доме при пожаре погибли ребенок и двое родителей

В тушении участвовали 8 пожарных машин.

Сегодня ночью, на улице 20-й Северной сгорел частный дом. Сообщение поступило в 3 часа 232 минуты.

На место выехали 6 пожарных автомобилей, 28 пожарных, 2 звена газодымозащитной службы.

Когда приехали спасатели, горели кровля и все помещения в доме. Существовала угроза, что пламя перекинется на соседние строения.

К сожалению, инцидент закончился трагически: двое взрослых и 10-летний ребенок погибли.

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