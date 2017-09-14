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07:37 (мск), источник: Комсомольская правда

На уфимском заводе автопогрузчик насмерть задавил рабочего

Виновные лица заплатят за ЧП большой штраф.

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, который произошел в августе текущего года на территории ООО «Кроношпан Башкортостан» на участке древосклада.

Сотрудник завода убирал территорию и попал под колеса погрузчика, который в этот момент двигался задним ходом. От полученных травм уборщик скончался на месте. Несчастный случай связан с производством.

— Виновные лица организаций привлечены к административной ответственности — они заплатят штраф в размере 500 тысяч рублей, — отметили в Гострудинспекции.

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