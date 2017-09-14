Буйная жительница Приморья уничтожает клумбы и топчет чужую одежду
Очередная агрессивная выходка женщины попала на видео.
Очередная агрессивная выходка женщины попала на видео.
Приморцы обсуждают неадекватную выходку местной жительницы. Разъярённая женщина решила отомстить соседке, разворотив цветочную клумбу, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Жительница Находки сегодня стала героиней социальных сетей Приморья. Дама «отличилась» своей злобной выходкой: по
Горожане начали активно обсуждать выходку женщины. Соседи буйной дамы сообщили, что женщина не в первый раз промышляет подобным шалостями. «Всё это она вытворяет не в первый раз! То вещи чужие с балконов сдёргивает и топчёт, теперь клумбу выдрала. Человек два года всё это рассаживала», — написала в комментарии к видео одна из горожанок.
Причиной же этого конфликта, по словам находкинцев, стал конфликт дамы с
В Приморье нередко происходят подобные инциденты. Некоторые персонажи начинают считать себя матрицей или швыряться вещами из окон. Впрочем, бывают и более запущенные случаи. Так, в конце августа жители Владивостока в голом виде атаковал Советский районный суд. Мужчину увезли в психиатрическую лечебницу.