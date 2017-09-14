Буйная жительница Приморья уничтожает клумбы и топчет чужую одежду

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Приморцы обсуждают неадекватную выходку местной жительницы. Разъярённая женщина решила отомстить соседке, разворотив цветочную клумбу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жительница Находки сегодня стала героиней социальных сетей Приморья. Дама «отличилась» своей злобной выходкой: по какой-то причине она испортила цветущую клумбу. Судя по всему, причиной поступка стала ненависть к владелице цветника. Видеоролик с актом вандализма опубликовал городской Instagram-паблик nhk_off. Как сообщает автор видео, всё произошло возле дома на Арсеньева, 9.

Горожане начали активно обсуждать выходку женщины. Соседи буйной дамы сообщили, что женщина не в первый раз промышляет подобным шалостями. «Всё это она вытворяет не в первый раз! То вещи чужие с балконов сдёргивает и топчёт, теперь клумбу выдрала. Человек два года всё это рассаживала», — написала в комментарии к видео одна из горожанок.

Причиной же этого конфликта, по словам находкинцев, стал конфликт дамы с пенсионеркой-садовницей. Якобы женщине не нравилось то, что старушка занимается садоводством прямо под её балконом. Насколько эта информация является достоверной, сказать сложно. Другие горожане отметили, что героиня видеоролика работает учительницей физкультуры в одной из школ. По их мнению, это делает поступок женщины ещё более возмутительным.