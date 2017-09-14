Казахстанки, пережившие ураган «Ирма», ответили на нападки

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Казахстанки, которые просили эвакуировать их острова после урагана «Ирма» снова обратились в NUR.KZ по WhatsApp +7 771 718 15 57 с сообщением, что они попали в Панаму, откуда не могут выбраться самостоятельно.

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«Здравствуйте. Вас беспокоят Фарафонова Ульяна и Ерова Оксана. Мы находились на острове Сент-Мартин во время урагана. Просмотрели вашу статью и комментарии соотечественников. Можете успокоить людей, мы не просили ни у кого денег. Мы просили эвакуации.

Казахстан свои самолеты не отправлял для эвакуации людей, соответственно, и материальных потерь никаких не нес. Если бы была возможность улететь с острова самостоятельно, мы бы никого не беспокоили.

Но так как аэропорт как таковой существовать перестал, ни о каких пассажирских рейсах речи вести не приходится. Именно по этой причине мы и обратились в посольство. Что, кстати, оказалось тщетно.

Помощи нам никто никакой не оказал, хотя обещали прислать воду и провизию. Ну да ладно, с голоду не умерли. Не это было в приоритете.

Через 2 дня после того, как мы связались с посольством, власти острова начали эвакуацию. Мы сами пришли в аэропорт. Здание аэропорта было разрушено, поэтому люди ожидали эвакуации на улице под палящим солнцем.

Каждый самолет забирал граждан конкретных стран, которые назывались военными, контролирующими ситуацию в аэропорту. Мы не раз в течение дня подходили с к военным с вопросом о нашей эвакуации.

Но военные отвечали, что они ничего не знают и нам нужно ожидать своей очереди. Последний самолет прилетел в 17:00. В аэропорту практически никого не осталось и мы снова подошли с вопросом о нашей эвакуации к офицеру.

Он также ответил, что никакой информацией не обладает, но посоветовал нам пройти на посадку, сказав, что если в самолете останутся свободные места, нас, возможно, пропустят. Мы последовали совету и нас пропустили на последний самолет, улетающий в Панаму.

Уже по прилету на связь с нами вышел консул, с вопросом, зачем мы улетели в Панаму. Нас должны были эвакуировать на остров Куасан.

По всей видимости, об этом мы должны были догадаться сами, поскольку этой информацией с нами забыли поделиться. К сожалению, ситуация сложилась так, что здесь мы тоже застряли.

Поскольку это американская колония, и большая часть рейсов по оптимальным ценам на билеты проходят через страны, где нам необходима транзитная виза. А прямые рейсы на Европу на сегодняшний день стоят $4000−7000 за билет.

Мы не просим ни у кого денег, но $4000 за билет у нас нет. Нашей ситуацией озадачена только наш визовый агент Манара Альмухамедова. Именно она сейчас оказывает нам основную помощь по поиску билетов.

Периодически нам звонит консул РК, находящийся в Мексике. Интересуется, не приобрели ли мы билеты. Я объяснила, что средств для приобретения билетов в Европу у нас нет, а через другие страны нас не выпустят, потому что необходима транзитная виза.

Консул пообещала попробовать договориться о том, чтобы нас пропустили без транзитной визы. Нам остается ждать только успеха данной операции.

Поэтому, как видите, денег мы ни у кого не просим, мы оплатим свои билеты сами, но пока что вынуждены ждать либо более адекватных цен на билеты, либо надеяться, что консул сможет договориться о том, чтоб нас пропустили без транзитной визы.

А тем людям, которые поливают нас грязью, я желаю только одного: никогда не оказаться в ситуации, когда придется просить помощи, поскольку, как говорится «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

А тех людей, кто над подобными ситуациями потешается, я даже не знаю как назвать, поскольку, даже имея очень богатое воображение, невозможно представить что пережили и до сих пор переживают люди, которые вынуждены оставаться на острове.

Мы третьи сутки в аэропорту. Паспорта у нас забрали миграционная служба. Со здоровьем все в порядке. Связь периодически пропадает. Мы после стихийного бедствия. 5 дней провели без благ цивилизации и сейчас уже 3 дня в аэропорту. Практически не спим. Я думаю, вы можете себе представить, в каком мы состоянии и физически и морально…

Это еще более или менее сохранившиеся районы. Я не делала видео, на это смотреть было страшно, не то что снимать. Если у кого-то еще найду видео скину. 95% острова разрушены. А в новостях говорят 10 погибших. Нелогично, правда?

Погибших много, но правды никто не скажет. В соседнем доме у отца 12-летнего мальчика из рук ветром вырвало.

Скорость ветра была 360 км/ч. Урагану на Сент-Мартине было присвоено 6 баллов. Из 5 максимальных зафиксированных ранее. Это самый сильный ураган в истории. Размер центра, был приблизительно с Францию. А в целом весь ураган был примерно как Атлантический океан. Эти данные проводились французскими каналами на острове, — сообщили наши соотечественницы.

Министерство иностранных дел обещало прокомментировать сообщение девушек, которые после того как пережили ураган и разгул мародеров на Сен-Мартине, три дня сидят в панамском аэропорту без возможности вернуться домой.