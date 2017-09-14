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08:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Евросеть» подверглась очередному нападению в Екатеринбурге

На ВИЗе.

Ранним утром 14 сентября 2017 года в Екатеринбурге неизвестный ограбил салон связи «Евросеть» на улице Викулова. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, соответствующее сообщение поступило в отдел полиции № 9 в 04.27. Злоумышленник разбил стекло павильона и похитил гаджеты. Ущерб устанавливается. Злоумышленника разыскивают.

Очевидцев просят позвонить по телефону: 8 (343) 356−42−09.

Следует напомнить, что за последние дни салоны связи неоднократно подвергались разбойным нападениям. 8 сентября неизвестные обчистили «Евросеть» в Екатеринбурге на улице Белореченской, 13 сентября — в Березовском. Кроме того, на прошлой неделе 13 юных налетчиков с палками вынесли гаджеты из «Связного» и «Билайна» в ТЦ «Кит».

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