«Евросеть» подверглась очередному нападению в Екатеринбурге
На ВИЗе.
На ВИЗе.
Ранним утром 14 сентября 2017 года в Екатеринбурге неизвестный ограбил салон связи «Евросеть» на улице Викулова. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Очевидцев просят позвонить по телефону:
Следует напомнить, что за последние дни салоны связи неоднократно подвергались разбойным нападениям. 8 сентября неизвестные обчистили «Евросеть» в Екатеринбурге на улице Белореченской, 13 сентября — в Березовском. Кроме того, на прошлой неделе 13 юных налетчиков с палками вынесли гаджеты из «Связного» и «Билайна» в ТЦ «Кит».