В Уфе пешеход получил тяжелые травмы в ДТП

Пешеход госпитализирован с разбитой головой и переломом ноги. Иномаркой управлял 27-летний водитель, он вызвал пострадавшему скорую помощь и сообщил о произошедшем в полицию.

По данным городской автоинспекции, с начала года на территории столицы произошло 360 ДТП с участием пешеходов, при которых девять человек погибли и 360 получили травмы. Из них 100 ДТП произошло по вине пешеходов.