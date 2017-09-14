В Уфе пешеход получил тяжелые травмы в ДТП
УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. 31-летний уфимец получил в ДТП тяжелые травмы, попав под автомобиль «Опель Корса» на улице Губайдуллина, которую он переходил в неположенном месте.
УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. 31-летний уфимец получил в ДТП тяжелые травмы, попав под автомобиль «Опель Корса» на улице Губайдуллина, которую он переходил в неположенном месте.
Пешеход госпитализирован с разбитой головой и переломом ноги. Иномаркой управлял 27-летний водитель, он вызвал пострадавшему скорую помощь и сообщил о произошедшем в полицию.
По данным городской автоинспекции, с начала года на территории столицы произошло 360 ДТП с участием пешеходов, при которых девять человек погибли и 360 получили травмы. Из них 100 ДТП произошло по вине пешеходов.