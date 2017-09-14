Суд допросит главного фигуранта дела о покушении на Тимониченко
Олега Дудко.
Олега Дудко.
14 сентября 2017 года в Чкаловском райсуде Екатеринбурга состоится допрос Олега Дудко, которого обвиняют в покушении на убийство
Преступление было совершено 19 февраля 2016 года. По данным следствия, утром
Тимониченко спасла экстренная операция. На суде он озвучил две версии случившегося. По одной из них Дудко мог затаить обиду на генерала с 2001 года — тогда его уволили за пьянку на рабочем месте. По другой — бывший подчиненный мог стать исполнителем
Сам Дудко вину не признает.
Следует отметить, что ранее суд вынес приговор Игорю Казакову, отправив его на 4,5 года в колонию строгого режима. Его дело рассматривали в особом порядке (наказание составляет не более двух третей от максимального срока за это преступление — прим.ред.).