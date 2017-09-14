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08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе пьяный водитель пытался сбежать от сотрудников ГИБДД

Погоня закончилась задержанием нетрезвого водителя.

В Уфе в ночь на четверг, 14 сентября, сотрудники ГИБДД на трассе задержали пьяного водителя. Об этом сообщает группа «Дорожный Патруль» в социальной сети.

Мужчина за рулем ВАЗ-2199 в районе уфимского аэропорта не отреагировал на требование остановиться и экипаж дорожной полиции начал погоню. В районе торгового дома «ММК» сотрудникам ГИБДД удалось нагнать и остановить нетрезвого водителя. После остановки мужчина выскочил из машины и побежал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда сотрудники дорожной полиции поймали мужчину и повели его в автомобиль ГИБДД, он бросился к своей машине и попытался выхватить из салона нож. Полицейский опередил злоумышленника и выбросил холодное оружие на дорогу, — сообщает «Дорожный Патруль».

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