В Уфе пьяный водитель пытался сбежать от сотрудников ГИБДД
Погоня закончилась задержанием нетрезвого водителя.
Погоня закончилась задержанием нетрезвого водителя.
В Уфе в ночь на четверг, 14 сентября, сотрудники ГИБДД на трассе задержали пьяного водителя. Об этом сообщает группа «Дорожный Патруль» в социальной сети.
Мужчина за рулем ВАЗ-2199 в районе уфимского аэропорта не отреагировал на требование остановиться и экипаж дорожной полиции начал погоню. В районе торгового дома «ММК» сотрудникам ГИБДД удалось нагнать и остановить нетрезвого водителя. После остановки мужчина выскочил из машины и побежал.
Когда сотрудники дорожной полиции поймали мужчину и повели его в автомобиль ГИБДД, он бросился к своей машине и попытался выхватить из салона нож. Полицейский опередил злоумышленника и выбросил холодное оружие на дорогу, — сообщает «Дорожный Патруль».