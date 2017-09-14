В Уфе пьяный водитель пытался сбежать от сотрудников ГИБДД

В Уфе в ночь на четверг, 14 сентября, сотрудники ГИБДД на трассе задержали пьяного водителя. Об этом сообщает группа «Дорожный Патруль» в социальной сети.

Мужчина за рулем ВАЗ-2199 в районе уфимского аэропорта не отреагировал на требование остановиться и экипаж дорожной полиции начал погоню. В районе торгового дома «ММК» сотрудникам ГИБДД удалось нагнать и остановить нетрезвого водителя. После остановки мужчина выскочил из машины и побежал.

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