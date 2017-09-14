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10:12 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Подробности резонансного убийства в Миорском районе удалось узнать корреспонденту «СГ»

Этот случай местные жители до сих пор вспоминают с содроганием.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Почти полтора года назад неизвестные зверски расправились с владельцем магазина стройматериалов: он направился на деловую встречу, а после его нашли задушенным в лесу. У бизнесмена остались жена и ребенок.

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Долгое время преступление оставалось нераскрытым. И вот недавно история получила продолжение, в расследовании поставлена точка. Материалы уголовного дела занимают 21 том. Задержаны трое подозреваемых. Что же случилось в тот роковой день?

Бизнес на стройматериалах в Миорах прибыльным не назовешь. Полдесятка магазинов и магазинчиков есть, а вот дома даже в новом микрорайоне строятся медленно. К тому же закупаться для ремонта местные нередко ездят в Полоцк, говорят, выбор побольше.

Индивидуальный предприниматель, владелец магазина Уют Александр Бучинский произошедшее полтора года назад называет зверством. Говорит, в городе многие знали Владимира С. (имя по этическим соображениям изменено. — Прим. авт.) с самой лучшей стороны. Никто даже в шутку не назвал бы его супербогатым человеком. Да и попробуй разбогатей в павильоне площадью 50 квадратов.

Местный житель Иван Сидоренко говорит: ходят слухи, будто бизнесмена убили в одном месте, а тело оставили в другом, в его собственном Крайслере возле деревни Зачеревье, за десятки километров от Миор. Там недалеко озеро, место для отдыха. Может, Владимир отправился на переговоры или просто на встречу в неформальной обстановке? Но с кем?

Ответ на этот вопрос позавчера впервые дал начальник управления Следственного комитета по Витебской области Владимир Шалухин. Главный подозреваемый — неработающий житель Миор некий Антон. Личность темная. В ходе расследования выяснилось, что за ним числятся вымогательство крупной суммы денег, незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Антон хорошо знал Владимира. Накануне предприниматель говорил близким, что собирается отлучиться. И скорее всего — для встречи именно с Антоном. Уже через сутки после исчезновения коммерсанта об этом судачил весь город. А примерно через трое суток погибшего нашли. К счастью, саму машину не сожгли, из нее исчезла барсетка бизнесмена и паспорт.

Как рассказали в УСК по Витебской области, мотив убийства — банальное ограбление. Местные жители добавляют: Антон нигде не работал, но у него нелегальный бизнес. И якобы у него и Владимира были общие дела, кто-то из них захотел большую долю.

Убийца действовал не в одиночку. В соучастники взял двоих жителей Витебска. Сейчас подозреваемые под стражей, материалы уголовного дела у прокурора и скоро направятся в суд. Чтобы доказать вину злоумышленников, следователи провели более 130 экспертиз и 20 осмотров. Только на главного подозреваемого возбуждено уголовное дело сразу по восьми статьям.

В ТЕМУ.

В сентябре 2016 года в Шумилинском районе в мелиоративном канале рядом с деревней Хрипки нашли труп заместителя директора витебской фирмы. Обвиняемый — электромонтер из Городка — требовал задаток за участок. Он приговорен к 22 годам лишения свободы.

В мае 2016 года в могилевском гараже нашли закатанный в бетон труп 36-летнего предпринимателя. Убийцей оказался один из друзей погибшего. Вместе строили общий дом, но при оформлении документов на раздел не смогли договориться.

В 2015 году в Ивановском районе убит фермер, который не вернул вовремя предпринимателю долги. Последний проходил по делу как подозреваемый, но покончил жизнь самоубийством в одиночной камере Барановичского СИЗО. Еще двое исполнителей — 21-летний сын предпринимателя и его друг — получили по 14 и 16 лет колонии.

В 1999 году в столице застрелен директор минского филиала литовской фирмы. Убийцу задержали в России в 2002 году. К этому же времени относится расстрел в Речице коммерческого директора минской фирмы. Заказчик — бывший охранник, затаивший злобу на своего босса и нанявший киллеров.

Остаются пока неизвестными подробности и мотивы убийства бизнесмена из Березино. Его в сентябре 2016 года застрелили по дороге на работу, а затем пытались сжечь в собственной Audi.

kovalev@sb.by.

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