Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп отверг дружеское предложение России
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
32-летняя Варнава показала снимок "до пластики" - СМИ
СМИ: Лолита в шортах хвастается стройными ногами
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
08:46 (мск), источник: Nur.kz

Выяснились подробности жуткого убийства членов семьи в ВКО

Стали известны подробности зверского нападения на семью в поселке Кокпекты, в ходе которого были убиты двое человек и несколько ранены, пишет YK-news.kz.

В минувшее воскресенье в селе Кокпекты было совершено особо тяжкое и циничное по своему характеру преступление.

Налетчики ворвались в дом предпринимателя, застрелили главу семейства, серьезно ранили его супругу, а позже убили пожилого отца.

Читайте также
Актер с ружьем переполошил жителей Каскелена

Чтобы найти как можно больше ценностей, домочадцев пытали. В надежде уничтожить улики преступники подожгли дом, в котором оставались связанные женщины и дети.

Для раскрытия преступления была создана специальная оперативно-следственная группа из числа наиболее подготовленных сотрудников полиции.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых. Все задержанные — жители Кокпектинского района 1990 — 1991 годов рождения. В настоящий момент они водворены в изолятор временного содержания», — сообщили в ДВД ВКО.

«Около полуночи в ворота 34-летнего Муратхана Фатиханулы постучали двое молодых парней. Несмотря на позднее время, предприниматель не удивился их визиту.

«Эти парни неоднократно ему звонили, чтобы узнать расценки на некоторые материалы, обещали купить их в скором времени. Наверное, поэтому Муратхан открыл ворота и пустил заочно знакомых ему людей», — рассказывает родственник погибшего.

В небольшом дворике между магазином и жилым домом хозяева складировали габаритные стройматериалы, которые не помещались в торговый зал. Молодые люди якобы намеревались купить шифер, который также хранился на подворье.

«Эти парни посмотрели товар и предложили рассчитаться за покупку. Говорят, мол, давай зайдем в дом, пересчитаем деньги. Муратхан согласился и повел их в жилище. Только открыл входную дверь, а ему в спину выстрелили из обреза. Прямо в упор», — продолжает рассказчик.

Звук выстрела поднял на ноги всех обитателей дома. Первой в прихожую выбежала жена предпринимателя. Грабители вновь открыли огонь, серьезно ранили ее в руку. Следом за снохой выбежал пожилой отец Муратхана — Фатихан. Он начал драться с одним из налетчиков, и второй преступник оглушил его ударом скалки по голове.

Повалив старика, агрессоры принялись разыскивать остальных домочадцев.

«Эти двое, абсолютно не скрывая своих лиц, собрали всех в одной комнате: полуживую, лишившуюся чувств жену Муратхана, у которой не переставала кровоточить рана, его избитого отца, мать, а также двоих ребятишек семи и пяти лет. Грабители связали взрослых скотчем, душили и выпытывали у них, где хранятся деньги. Они истязали дедушку Фатихана, чтобы заставить говорить, и напоследок выстрелили в него», — делится своей версией собеседник.

В прокуратуре ВКО, сообщили, что налетчики забрали более 4,5 миллиона тенге. Рассчитывая скрыть следы преступления, они открыли газ на кухне и подожгли кровать. То есть собирались спалить дом, где оставались связанные женщины и дети.

Пережившие нападение члены семьи лишь чудом избежали жуткой гибели в огне. Мать Муратхана приложила нечеловеческие усилия, чтобы освободиться от скотча, и потушить пожар, затем она освободила всех от скотча и вызвала полицейских.

Преступников задержали по горячим следам. По рассказу родственников, в поимке злодеев сильно помогли свидетели, которые случайно увидели подозрительных молодых людей, которые выбегали из дома.

По словам сельчан, сильнее всего в поддержке сейчас нуждаются пострадавшие дети.

Еще один нюанс этого преступления: один из потерпевших — иностранец.

«Отец хозяина ограбленного дома Фатихан гражданин КНР. У него вид на жительство в Казахстане, при этом официально он числился пенсионером в Китае. Именно Фатихан в 2003 году привез всю свою семью на историческую родину. Вместе с Муратханом он остался в Кокпекты, остальные два сына и дочь сейчас живут в соседних селах, где также занимаются различным бизнесом», — рассказал зять убитого предпринимателя.

Несмотря на поимку злодеев, родственники подвергшихся нападению людей говорят, что не чувствуют себя в безопасности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Исполнитель хита "Кызыл Орик" прикован к больничной койке (фото)
Россия отвергла предложение США о продаже своей дипсобственности
СМИ узнали отношение россиян к снижению заработной платы
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава минфина США хотел полететь в медовый месяц на самолете ВВС
Спорт
Лига чемпионов: «Спартак» испугался и отдал победу «Спартак» отнесся к «Марибору», как к гранду, — и получил ничью в матче, который был обязан выигрывать
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Московскую реновацию могут отдать туркам
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь