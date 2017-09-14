Выяснились подробности жуткого убийства членов семьи в ВКО

В минувшее воскресенье в селе Кокпекты было совершено особо тяжкое и циничное по своему характеру преступление.

Налетчики ворвались в дом предпринимателя, застрелили главу семейства, серьезно ранили его супругу, а позже убили пожилого отца.

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Чтобы найти как можно больше ценностей, домочадцев пытали. В надежде уничтожить улики преступники подожгли дом, в котором оставались связанные женщины и дети.

Для раскрытия преступления была создана специальная оперативно-следственная группа из числа наиболее подготовленных сотрудников полиции.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых. Все задержанные — жители Кокпектинского района 1990 — 1991 годов рождения. В настоящий момент они водворены в изолятор временного содержания», — сообщили в ДВД ВКО.

«Около полуночи в ворота 34-летнего Муратхана Фатиханулы постучали двое молодых парней. Несмотря на позднее время, предприниматель не удивился их визиту.

«Эти парни неоднократно ему звонили, чтобы узнать расценки на некоторые материалы, обещали купить их в скором времени. Наверное, поэтому Муратхан открыл ворота и пустил заочно знакомых ему людей», — рассказывает родственник погибшего.

В небольшом дворике между магазином и жилым домом хозяева складировали габаритные стройматериалы, которые не помещались в торговый зал. Молодые люди якобы намеревались купить шифер, который также хранился на подворье.

«Эти парни посмотрели товар и предложили рассчитаться за покупку. Говорят, мол, давай зайдем в дом, пересчитаем деньги. Муратхан согласился и повел их в жилище. Только открыл входную дверь, а ему в спину выстрелили из обреза. Прямо в упор», — продолжает рассказчик.

Звук выстрела поднял на ноги всех обитателей дома. Первой в прихожую выбежала жена предпринимателя. Грабители вновь открыли огонь, серьезно ранили ее в руку. Следом за снохой выбежал пожилой отец Муратхана — Фатихан. Он начал драться с одним из налетчиков, и второй преступник оглушил его ударом скалки по голове.

Повалив старика, агрессоры принялись разыскивать остальных домочадцев.

«Эти двое, абсолютно не скрывая своих лиц, собрали всех в одной комнате: полуживую, лишившуюся чувств жену Муратхана, у которой не переставала кровоточить рана, его избитого отца, мать, а также двоих ребятишек семи и пяти лет. Грабители связали взрослых скотчем, душили и выпытывали у них, где хранятся деньги. Они истязали дедушку Фатихана, чтобы заставить говорить, и напоследок выстрелили в него», — делится своей версией собеседник.

В прокуратуре ВКО, сообщили, что налетчики забрали более 4,5 миллиона тенге. Рассчитывая скрыть следы преступления, они открыли газ на кухне и подожгли кровать. То есть собирались спалить дом, где оставались связанные женщины и дети.

Пережившие нападение члены семьи лишь чудом избежали жуткой гибели в огне. Мать Муратхана приложила нечеловеческие усилия, чтобы освободиться от скотча, и потушить пожар, затем она освободила всех от скотча и вызвала полицейских.

Преступников задержали по горячим следам. По рассказу родственников, в поимке злодеев сильно помогли свидетели, которые случайно увидели подозрительных молодых людей, которые выбегали из дома.

По словам сельчан, сильнее всего в поддержке сейчас нуждаются пострадавшие дети.

Еще один нюанс этого преступления: один из потерпевших — иностранец.

«Отец хозяина ограбленного дома Фатихан гражданин КНР. У него вид на жительство в Казахстане, при этом официально он числился пенсионером в Китае. Именно Фатихан в 2003 году привез всю свою семью на историческую родину. Вместе с Муратханом он остался в Кокпекты, остальные два сына и дочь сейчас живут в соседних селах, где также занимаются различным бизнесом», — рассказал зять убитого предпринимателя.