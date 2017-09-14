Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили, кто стоит за массовыми звонками о минировании в РФ
Названа главная причина смерти во время секса
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Пиманов объяснил, почему Запад боится фильма «Крым» — СМИ
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
08:45 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке водитель грузовика «потерял» пиво

Курьезное происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения на кольце Первой Речки, на Океанском проспекте. Водитель грузовика при прохождении кольца растерял ящики с пивом.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control, свидетели произошедшего весело комментировали происходящее и жалели горе-водителя, которому теперь, видимо, предстоит оплатить нанесенный ущерб.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, ради кого Ким Кардашьян забралась голой на дерево. Фото
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Россия отвергла предложение США о продаже своей дипсобственности
СМИ узнали отношение россиян к снижению заработной платы
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава минфина США хотел полететь в медовый месяц на самолете ВВС
Спорт
Лига чемпионов: «Спартак» испугался и отдал победу «Спартак» отнесся к «Марибору», как к гранду, — и получил ничью в матче, который был обязан выигрывать
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Московскую реновацию могут отдать туркам
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь