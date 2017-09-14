На Бебеля в Екатеринбурге рано утром сгорели две иномарки

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 5 часов 13 минут. На площади в 6 кв.м сгорел автомобиль Chevrolet Lacetti, также огнем были повреждены салон и кузов Mercedes-Benz. В тушении были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Пожар удалось потушить за две минуты.