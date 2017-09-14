На Бебеля в Екатеринбурге рано утром сгорели две иномарки
Сегодня рано утром в Екатеринбурге огонь уничтожил два автомобиля. Инцидент произошел на улице Бебеля.
Сегодня рано утром в Екатеринбурге огонь уничтожил два автомобиля. Инцидент произошел на улице Бебеля.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 5 часов 13 минут. На площади в 6 кв.м сгорел автомобиль Chevrolet Lacetti, также огнем были повреждены салон и кузов
Напомним, в ночь на среду огонь повредил четыре автомобиля на улице Решетникова. Еще чуть раньше на улице Родонитовая сгорел Audi Q5. Сейчас полиция ищет очевидцев.