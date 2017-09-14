Житель Новосибирска обвиняется в убийстве прохожего из-за сигареты

По данным ведомства, убийство произошло 26 августа на улице Свечникова. Ночью бездомный 46-летний мужчина попросил сигарету у прохожего, которой тот с ним поделился. Тогда обвиняемый решил попросить еще одну сигарету, что вызвало возмущение у потерпевшего.

Между ними завязалась ссора, в ходе которой обвиняемый достал нож и девять раз ранил мужчину. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия, а злоумышленник сбежал.