Житель Новосибирска обвиняется в убийстве прохожего из-за сигареты
НОВОСИБИРСК, 14 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске задержали мужчину, который убил прохожего
НОВОСИБИРСК, 14 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске задержали мужчину, который убил прохожего
По данным ведомства, убийство произошло 26 августа на улице Свечникова. Ночью бездомный 46-летний мужчина попросил сигарету у прохожего, которой тот с ним поделился. Тогда обвиняемый решил попросить еще одну сигарету, что вызвало возмущение у потерпевшего.
Между ними завязалась ссора, в ходе которой обвиняемый достал нож и девять раз ранил мужчину. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия, а злоумышленник сбежал.
Следователи две недели искали подозреваемого, но в итоге смогли его задержать. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас в суд направлено ходатайство от заключении его под стражу.