Мужчина бесследно пропал на острове Попова
В акватории острова Попова идет поиск гражданина 1977 года рождения, который пропал 8 сентября при погружении с аквалангом, сообщает ИА «Deita. ru».
В акватории острова Попова идет поиск гражданина 1977 года рождения, который пропал 8 сентября при погружении с аквалангом, сообщает ИА «Deita. ru».
Спасателями было произведено 6 погружений под воду, осмотрено 400 кв. м. подводной акватории в районе острова Попова в месте погружения.
13 сентября в период с 09.30 до 19.00 спасатели Владивостокского
Нарастающим итогом проведено 14 водолазных спусков, мужчина все еще не найден, сообщает ГУ МЧС Приморья.
Михаил Грач.