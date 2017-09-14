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09:02 (мск), источник: ДЕЙТА

Мужчина бесследно пропал на острове Попова

В акватории острова Попова идет поиск гражданина 1977 года рождения, который пропал 8 сентября при погружении с аквалангом, сообщает ИА «Deita. ru».

Спасателями было произведено 6 погружений под воду, осмотрено 400 кв. м. подводной акватории в районе острова Попова в месте погружения.

13 сентября в период с 09.30 до 19.00 спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда продолжили поиск в районе острова Попова. Проведено 8 водолазных спусков, обследовано 800 кв. м. подводной акватории и 10 км прибрежной зоны и береговой черты.

Нарастающим итогом проведено 14 водолазных спусков, мужчина все еще не найден, сообщает ГУ МЧС Приморья.

Михаил Грач.

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