Несчастный случай на заводе «Кроношпан» в Уфе связан с производством — Гострудинспекция

Как сообщало агентство «Башинформ», 3 августа на территории ООО «Кроношпан Башкортостан», где выполнялась уборка территории, сотрудник клининговой компании попал под колеса погрузчика. От полученных травм мужчина скончался.
По результатам расследования выяснилось: несчастный случай связан с производством. Причинами гибели рабочего стали нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.
Виновные лица обеих организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 500 тысяч рублей.