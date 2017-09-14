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09:12 (мск), источник: ИА Башинформ

Несчастный случай на заводе «Кроношпан» в Уфе связан с производством — Гострудинспекция

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Гострудинспекцией по РБ завершено расследование несчастного случая, происшедшего в Уфе в августе текущего года с уборщиком ООО «Клинингкомфорт».

Как сообщало агентство «Башинформ», 3 августа на территории ООО «Кроношпан Башкортостан», где выполнялась уборка территории, сотрудник клининговой компании попал под колеса погрузчика. От полученных травм мужчина скончался.

По результатам расследования выяснилось: несчастный случай связан с производством. Причинами гибели рабочего стали нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

Виновные лица обеих организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 500 тысяч рублей.

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